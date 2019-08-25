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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Звёздные войны: Войны клонов» обзавелись датой возвращения

Анимационный сериал Дэйва Филони «Звёздные войны: Войны клонов» наконец-то обзавёлся датой возвращения, пусть пока и приблизительной. В ходе апрельского мероприятия Star Wars Celebration 2019 публике показали первый трейлер 12-серийного продолжения, но дату выхода не объявили. И вот, в ходе D23 Expo 2019 стало известно, что перебравшийся на Disney+ сериал вернётся в феврале.

Премьера мультсериала от отца культовой вселенной Джорджа Лукаса состоялась в 2008 году. Сюжет посвящён приключениям Энакина Скайуокера, молодого Оби-Вана Кеноби и Падме Амидалы, а также новых канонических персонажей — падавана Асоки Тано и капитана Рекса. Основные события сериала разворачиваются в период между II и III эпизодами саги.

В беседе с изданием EW Филони подтвердил, что седьмой сезон фантастической саги, где Асока и Дарт Мол вернутся к событиям Осады Мандалора, станет для анимационного сериала заключительным и достойно завершит историю.

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Звёздные войны: Войны клонов
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