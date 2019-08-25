«Классный мюзикл» — трейлер многосерийного ремейка от Disney+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Известная своей непреодолимой страстью к ремейкам собственных картин студия Disney добралась и до музыкальной полнометражной трилогии «Классный мюзикл», первый фильм которой вышел в 2006 году и сделал звёздами Зака Эфрона, Ванессу Энн Хадженс и Эшли Тисдейл.

10-серийный проект расскажет о драматическом кружке школы Ист Хай, который готовится к постановке своего первого мюзикла. Ну а далее всё, как полагается: дружба, любовь, самопознание и преображающая сила искусства.

Актёрский состав нового «Классного мюзикла» включает множество крайне малоизвестных юных дарований, в том числе Джошуа Бассета, Оливию Родриго, Кейт Рейндерс, Софию Уили, Мэтта Корнета, Дару Рени, Джулию Лестер и Фрэнки Э. Родригеса.

Создатель сериала Тим Федерле («Фердинанд»), шоураннер — Оливер Голдстик («Милые обманщицы»). Оба также значатся исполнительными продбсерами проекта вместе с Биллом Борденом и ответственным за оригинальную трилогию Бэрри Розенбушем.

Первые три эпизода срежиссировала Тамра Дэвис («Ты — воплощение порока», «Холистическое детективной агентство Дирка Джентли»), танцы поставил Зак Вудли («Лузеры»). Премьера состоится одновременно со стартом Disney+ 12 ноября.