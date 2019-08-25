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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Человек-паук с друзьями отправляется на Disney Channel

Человек-паук всё же остаётся в MCU, хоть и не в том виде, на который многие рассчитывали. Вчера в рамках D23 Expo было объявлено о запуске первого сериала Marvel для Disney Junior «Спайди и его удивительные друзья», и столь «удачно» выбранное время точно не может быть совпадением. Премьера намечена только на 2021 год, а проект находится на самых ранних стадиях разработки.

Сюжет будет неуловимо напоминать один мультфильм Sony — Человек-паук, привыкший работать в одиночку, неохотно объединяется с Женщиной-пауком (Гвен Стейси) и Майлзом Моралесом и познаёт истинный смысл героизма. Помимо этой троицы в сериале засветятся как минимум Чёрная пантера, Халк и Мисс Марвел. Ориентировано всё это будет на детей дошкольного возраста и их семей — всё лучше, чем ничего.

Исполнительными продюсерами значатся Алан Файн, Джо Кесада, Дэн Бакли, Корт Лэйн, Эрик Радомски, Марша Гриффин и Харрисон Уилкокс.

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Человек-паук с друзьями отправляется на Disney Channel

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