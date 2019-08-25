Новости сериалов — лучшее за неделю

Автор «Чернобыля» посочувствовал российским коллегам, снимающим сериал-ответ — Крэйг Мазин считает, что они на одной стороне.

«Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» — Джон Фавро обещает напряжённый и зрелищный космический вестерн.

Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел» — у сериала уже имеется шоураннер и официальный логотип.

Супергероиню из второго сезона «Пацанов» сделают белой националисткой — потому что нужно идти в ногу со временем.

Кевин Смит стал шоураннером сериала про Хи-Мэна — проектом занимаются Netflix и ребята из Powerhouse, ответственной за Castlevania.

Marvel Studios готовит сериал «Женщина-Халк» — проект официально в разработке.

PETA шокирована решением авторов «Игрека: Последнего мужчины» задействовать на съёмках настоящую обезьянку — правда, с аргументацией у шокированных не задалось.

Сериал «Ковбой Бибоп» нашёл свою Джулию — роль получила Елена Сатине.