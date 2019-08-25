Новости сериалов — лучшее за неделю

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Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел» Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера призвали заплатить за участие в «Тайне Печати дракона» Новости игр — лучшее за неделю Netflix готовит анимационный сериал про спецагента Элвиса Пресли
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в августе

27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду (аудио)
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