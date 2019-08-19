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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Автор «Чернобыля» посочувствовал российским коллегам, снимающим сериал-ответ

Создатель многосерийного магнита для наград — атомного триллера «Чернобыль» — в недавней беседе с порталом Deadline поделился своими мыслями насчёт реальных событий, вдохновивших его на создание мини-сериала. В своих размышлениях Крэйг Мазин дошёл до параллелей между нацистской Германией и Советской Россией, но ответственность за трагедию в конце концов возложил на человечество в целом, а ещё посочувствовал своим коллегам с НТВ, снимающим ответочку.

Мазин признался, что в его намерения входило рассказать советскую историю с точки зрения советских людей. И главной целью было заставить зрителя сопереживать им — жертвам бюрократии и режима.

Советская система не упала с небес, приземлившись в России. Она была создана людьми. То же случилось и в нацистской Германии. Утешительно фантазировать, будто в этом виновато нечто, появившееся в водах Берлина или в воздухе над Москвой, но это не так. Это наших рук дело.

Автор уточняет, что история универсальна, и важно помнить, что источник всех бед — сам человек, где бы он ни находился.

Я не собирался намекать, будто главное зло — это советская система, которая не могла возникнуть больше нигде. Дело скорее в советском образе мыслей, который наверняка мог существовать где угодно. В реальности это система, где все друг друга контролируют, демонизируют и уничтожают вследствие имманентного человеческого безумия.

Мазин надеется, что «Чернобыль» заставит людей задуматься над вопросами руководящей нами изо дня в день структуры власти, и тем, как неумело она обходится с человеческими жизнями перед лицом трагедии. И тут, конечно, раскрывается страшное. Самое время надевать шапочки из фольги.

Что мы выносим из таких историй? Вот у наших друзей в Москве завершилась советская, коммунистическая эра, но методология КГБ живёт благодаря президенту, служившему в КГБ. И эта методология состоит в том, чтобы запудривать людям мозги. И сейчас это делать легче, чем когда-либо.

Сценарист очень переживает, с какой лёгкостью все мы можем снова свалиться в коммунистическое мышление, забывая, как выглядят настоящие трагедии с массой невинных жертв. А ведь важно помнить, что система наверняка снова подведёт простой люд, случись сегодня-завтра нечто подобное.

К слову, Мазин осведомлён о том, что сериалоделы российского канала НТВ снимают свою, «патриотическую» версию «Чернобыля».

Снимать сериалы — тяжкий труд, и независимо от того, что происходит в политической жизни [России], в сердце я всегда буду симпатизировать любому, кто занимается подобной работой. Даже если задача этого сериала очернить нас или протолкнуть какую-то фальшивую теорию случившегося, уже сейчас на YouTube им крепко достаётся, даже от российских комментаторов. А мне думается: «Я ведь знаю, каково это». Мне даже хочется пригласить этих парней на ланч и сказать им: «Мы делаем с вами общее дело».

 
Крэйг Мазин, великодушный

Как знать, возможно, творческая команда отечественного «Чернобыля» как-нибудь и впрямь получит такое приглашение и продуктивно обсудит с зарубежными конкурентами тонкости создания телевизионного продукта.

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