Съёмки четвёртого сезона «Мира Дикого Запада» могут начаться уже в этом году

Портал DiscussingFilm на правах эксклюзивности готов подтвердить ранее появившуюся информацию о продлении «Мира Дикого Запада» как минимум на четвёртый сезон. В июле программный директор кабельного канала HBO Кейси Блойс оговорился, что с создателями сериала Джонатаном Ноланом и Лизой Джой имеется договорённость на четвёртый и пятый сезоны. Нынче же, по словам инсайдеров, вещатель решил оформить продление — пока без официального объявления — дабы команда проекта могла приступить к съёмкам продолжения уже в этом году.

Съёмки третьего сезона технотриллера ещё не завершились, а его премьера состоится в следующем году, тогда как четвёртый планируют показать в 2021-м.

В продолжении истории, которая будет развиваться в футуристическом реальном мире и в тематическом парке Второй мировой войны, снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.