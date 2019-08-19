Мориарти из «Шерлока» заглянет в «Тёмные начала» Филипа Пулмана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав многосерийного фэнтези «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана заполучил официальное пополнение в лице Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»). Совместный сериал BBC и HBO появится на экранах этой осенью, но точной даты до сих пор не раскрывают.

Книги рассказывают о юной сироте Лире из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит раскрыть зловещий заговор, разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта Уиллом Парри, узнать правду о своих родителях и поучаствовать в грандиозной битве.

Скотт сыграет учёного и полярного исследователя Джона Парри (он же Джопари, он же Станислаус Грумман) — отца Уилла Парри.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие. За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), режиссирует Том Хупер («Король говорит!»). Пулман состоит в команде исполнительных продюсеров. Производством ведают New Line и Bad Wolf Productions.