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«Харли Квинн» — ролик о создании анимационной экшен-комедии по вселенной DC

Грядущая осенняя премьера — анимационный комедийный боевик «Харли Квинн» — обзавелась роликом о создании, где актёры озвучивания и авторы мультсериала рассказывают о свежем проекте по вселенной DC.

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.

Титульного персонажа озвучивает Кейли Куоко, её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл, Джеймса Гордона — Кристофер Мелони, Загадочника — Джим Рэш, Джокер говорит голосом Алана Тьюдика, а Бэтмена озвучивает Дидрих Бадер.

Анимационный сериал будет выходить на цифровой платформе DC Universe.

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