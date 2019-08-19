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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в эфире — трейлер «Утреннего шоу» от Apple

Потоковый сервис Apple TV+ продолжает громко заявлять о себе, наглядно демонстрируя всё серьёзность собственных намерений — на суд публики представлен первый трейлер драмы «Утреннее шоу», только лишь один актёрский состав которой уже внушает безусловное доверие.

Будущий стриминг-гигант сумел заманить в один проект Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стива Карелла, Билли Крудапа и Марка Дюпласса. Срежиссировала большую часть сезона Мими Ледер, чей послужной список включает «Бесстыдников», «Оставленных» и «Заплати другому».

В центре истории — три журналиста, находящихся на совершенно разных этапах своей карьеры: когда Митча Кесслера (Карелл) увольняют из-за обвинений в домогательствах (привет, #MeToo), опытная Алекс Ливай (Энистон) остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, однако героиня Уизерспун способна её потеснить.

Дата премьеры пока не объявлена, но ждать осталось не долго.

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Видео Утреннее шоу
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LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду (аудио)
21 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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23 ПтЕВА (аудио)
23 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
24 СбТелеовощи (аудио)
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25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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