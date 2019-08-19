«Удивительная миссис Мейзел» — тизер третьего сезона с датой выхода

Потоковый сервис Amazon выкатил тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мэйзел». Осыпанный наградами и завоевавший всеобщую любовь сериал вдобавок обзавёлся датой возвращения — продолжение ретро-комедии выйдет 6 декабря.

Это неординарная и забавная история о примерной нью-йоркской домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), у которой было всё: любящий муж, дети и роскошное жильё. Но обнаружившийся в молодой женщине талант стендап-комика рушит иллюзорную идиллию, заставляя добропорядочную миссис Мэйзел следовать за своей мечтой. В третьем сезоне Мидж и Сьюзи узнают кое-что важное об изнанке шоу-бизнеса, Джоэл будет разрываться между попытками помочь бывшей жене и реализовать собственные планы, Эйб полностью отдастся своей новой миссии, а Роуз обнаружит в себе ранее неизведанные таланты.

В третьем сезоне помимо Броснахэн задействованы Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Кевин Поллак, Кэролайн Аарон, Стерлинг К. Браун, Кэри Элвис и Стефани Хсу.

Сценаристами и режиссёрами проекта выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. Производство курирует Amazon Studios.