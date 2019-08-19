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«Удивительная миссис Мейзел» — тизер третьего сезона с датой выхода

Потоковый сервис Amazon выкатил тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мэйзел». Осыпанный наградами и завоевавший всеобщую любовь сериал вдобавок обзавёлся датой возвращения — продолжение ретро-комедии выйдет 6 декабря.

Это неординарная и забавная история о примерной нью-йоркской домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел (Рэйчел Броснахэн), у которой было всё: любящий муж, дети и роскошное жильё. Но обнаружившийся в молодой женщине талант стендап-комика рушит иллюзорную идиллию, заставляя добропорядочную миссис Мэйзел следовать за своей мечтой. В третьем сезоне Мидж и Сьюзи узнают кое-что важное об изнанке шоу-бизнеса, Джоэл будет разрываться между попытками помочь бывшей жене и реализовать собственные планы, Эйб полностью отдастся своей новой миссии, а Роуз обнаружит в себе ранее неизведанные таланты.

В третьем сезоне помимо Броснахэн задействованы Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Кевин Поллак, Кэролайн Аарон, Стерлинг К. Браун, Кэри Элвис и Стефани Хсу.

Сценаристами и режиссёрами проекта выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. Производство курирует Amazon Studios.

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Видео Удивительная миссис Мейзел
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LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду (аудио)
21 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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