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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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PETA шокирована решением авторов «Игрека: Последнего мужчины» задействовать на съёмках настоящую обезьянку

У проекта «Игрек: Последний мужчина» очередные неприятности — сериал привлёк нежелательное внимание известной организации по защите животных PETA, возмущённой присутствием на съёмочной площадке настоящей обезьянки.

Читатели комикса-первоисточника осведомлены, что у главного героя постапокалиптической истории Йорика Брауна имеется верный друг — капуцин по кличке Амперсанд. На днях стало известно, что его сыграет та самая обезьянка, которой досталась партия Марселя из культового ситкома «Друзья».

PETA успела выпустить официальное заявление, выражающее крайнюю степень обеспокоенности таким положением дел.

Мы были шокированы тем, что в «Игреке» снимают настоящую обезьянку. PETA предупреждала канал FX, а также продюсеров и шоураннеров проекта, что использование обезьянок в качестве телереквизита срывает все попытки диалога и поощряет владение экзотическими животными. А это включает в себя отлучение детёнышей обезьян от матерей почти сразу после рождения и выращивание их в неблагоприятных условиях. В то время, когда «Аладдин» и «Дамбо» оживляют обезьянок при помощи реалистичных компьютерных эффектов, нет никакого оправдания тому, чтобы тащить на съёмочную площадку живую обезьянку.

PETA, негодует

Неужто товарищам из PETA невдомёк, что реалистичная CG-обезьянка в кадре может привести к аналогичным последствиям?

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Игрек: Последний мужчина
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