«Американская история ужасов» — промо-ролики и постер девятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прежде чем сериал вернётся в эфир, зрители успеют ознакомиться со всеми возможными способами подкрасться к ничего не подозревающим жертвам и покончить с ними. Кабельный канал FX выпустил пару свежих промо и новый красочный постер девятого сезона «Американской истории ужасов». Сериал возвращается на экраны 18 сентября с лаконичным подзаголовком «1984».

Свежая глава знаменитой антологии ужасов Райана Мёрфи, вдохновлённая культовыми киносериями «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е», расскажет о кровавой бане, устроенной замаскированным убийцей в одном их американских летних лагерей.

В сериале снимаются Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла. Создателями и шоураннерами проекта по-прежнему выступают Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производством занимается 20th Century Fox Television.

У костра:

На озере:

И постер с опасной для жизни зефиркой: