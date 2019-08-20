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«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — авторы и актёры озвучивания рассказывают о сериале

В преддверии премьеры многосерийного кукольного фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» Netflix выкатил свежий ролик о создании проекта. Видео под названием «Возвращение на планету Тра», дополненное комментариями актёров озвучивания и создателей, рассказывает о тесной взаимосвязи сериала и полнометражной картины.

События 10-серийного приквела от режиссёра Луи Летерье («Иллюзия обмана») и сценаристов Джеффри Аддисса, Уилла Мэтьюза и Хавьера Грилло-Марксуа разворачиваются задолго до происходящего в культовом фэнтези Джима Хенсона. Питающий планету Тра могущественный кристалл истины отравлен злобными скекси. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит отправляются в невероятное путешествие, чтобы спасти мир от неминуемой гибели.

Состав актёров озвучивания впечатляет — свои голоса персонажам подарили Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц.

Первый сезон выйдет на Netflix 30 августа.

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Видео Тёмный кристалл: Эра сопротивления
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