Новый сериал Apple стоит дороже «Игры престолов»

Компания Apple, осваивающая новые направления деятельности, продолжает не покладая рук трудиться над созданием собственного потокового сервиса, способного бросить вызов Netflix. По информации изданий Financial Times и Bloomberg, изначально запланированный на создание собственного оригинального контента бюджет в $1 млрд уже был превышен как минимум в шесть раз!

Оно и не удивительно: одно лишь «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом обошлось студии в $300 млн, а значит каждая его серия стоила дороже любого финального эпизода «Игры престолов». До Netflix с его $14 млрд ещё далеко, но и сериалов Apple TV+ производит в разы меньше: одновременно со стартом сервиса в 150 странах, который намечен на ноябрь, состоится премьера ещё трёх его проектов — триллера «Смотри» с Джейсоном Момоа, «Удивительных историй» Стивена Спилберга и драмы Ты спишь? c Октавией Спенсер.

Вложенные денжищи надо как-то возвращать: стоимость месячной подписки, по информации инсайдеров, составит $9,99 против $8,99 у Netflix и Amazon и $6,99 у Disney+. Возможно, на определённый период пользователям будет предоставлена пробная версия. График выхода новых эпизодов также будет отличаться от привычных нам схем: у каждого сериала в день премьеры для просмотра будут доступны три эпизода, оставшиеся же будут выходить раз в неделю.