Marvel Studios готовит сериал «Женщина-Халк»

В рамках D23 Expo 2019 официально объявлено о создании сериала «Женщина-Халк». Никаких подробностей пока нет, но у проекта уже имеется собственный логотип, а значит как минимум первый сезон у постановки наверняка в кармане.

В апреле инсайдеры сообщали, будто центральными персонажами сериала станут Халк и Женщина-Халк. Предполагается, что к Брюса Беннера вернётся Марк Руффало, но главное внимание сосредоточится на кузине Беннера по имени Дженнифер Уолтерс. В комиксах Женщина-Халк — зелёная великанша с впечатляющим набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, включая четвёртую стену.

Супергеройский экшен будет выходит на потоковом сервисе Disney+.