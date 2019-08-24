Кэт Деннингс возвращается в MCU в сериале «ВандаВижн»

Фанаты, жаждавшие возвращения в киновселенную Marvel Кэт Деннингс были услышаны. В «Торе 4», судя по всему, для девушки места не нашлось из-за обилия желающих, однако было бы преступлением впустую растрачивать такие таланты. И вот, Дарси Льюис, интерн и подруга Джейн Фостер из первых двух фильмов, отправляется на Disney+ прямиком в сериал «ВандаВижн».

Компанию ей составит фэбээровец Джимми Ву, бывший агент «Щ.И.Т.а», а также офицер по УДО Человека-муравья, в исполнении Рэндалла Парка. Каким образом эти двое впишутся в повествование, пока неясно. Ранее было объявлено, что к Полу Беттани и Элизабет Олсен также присоединятся Кэтрин Хан в роли навязчивой соседки и Тейона Паррис, которая сыграет повзрослевшую Монику Рамбо — ту самую девочку из «Капитана Марвел».

Известно, что «ВандаВижн» будет непосредственном связан с «Доктором Стрэнджом 2». Детали сюжета пока не раскрываются, но согласно самой популярной версии страдающая из-за потери любимого Алая ведьма пытается вернуть его, используя свои силы по изменению реальности, и в процессе создаёт ту самую мультивселенную безумия.

Сценарист и шоураннер шестисерийного проекта Жак Шеффер («Капитан Марвел», «Чёрная вдова»). Премьера мини-сериала намечена на весну 2021 года.