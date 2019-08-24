Телеовощи. Выпуск 298: Смешные домогательства

-
- 0
- 163
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:31 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:52 —
|Новости
|40:22 —
|«Почему женщины убивают» (Why Women Kill) — 1x01 (премьера)
|53:53 —
|«Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) — 1x01 (премьера)
|01:06:23 —
|«Четыре свадьбы и одни похороны» — 1x01
|01:15:08 —
|«Охотник за разумом» — 2x01 (премьера сезона)
|01:19:56 —
|«Убийцы Ву» — 1x03—10 (финал сезона)
|01:28:45 —
|«Форс-мажоры» — 9x06
|01:39:11 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x02 (впечатления Михаила)
|01:45:39 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|02:05:45 —
|«Лексс» — 2x03—04 (впечатления Юры и Льва)
|02:23:14 —
|«Психопаспорт» — 1x18 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:30:12 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x14 (впечатления Льва)
|02:40:05 —
|«Вавилон 5» — 1x05 (впечатления Юры)
|02:48:39 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x11 (финал сериала, впечатления Ларисы)
|03:10:25 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:18 —
|«Крайний космос» — 2x09
|08:00 —
|«Террор» — 2x02
Скачивание