«Американская история ужасов» — жуткие постеры девятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Хоррор-сериал Райана Мёрфи «Американская история ужасов» неуклонно движется к своему девятому сезону — премьера на кабельном канале FX намечена на 18 сентября.

Действие новой части телеантологии с подзаголовком «1984» развернётся в типичном американском летнем лагере, где жестокий убийца уже поджидает ничего не подозревающих подростков.

Главные роли исполнят Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла. Сара Полсон и Эван Питерс сезон пропускают.

А вот и парочка свежих постеров: