Телеовощи. Выпуск 299: Куст всему виной

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:34 —
|Новости
|46:56 —
|Отвечаем на вопросы
|56:43 —
|«Становясь богом в Центральной Флориде» (On Becoming A God In Central Florida) — 1x01—02 (премьера)
|01:05:56 —
|«Игроки» — 5x01 (премьера сезона)
|01:10:08 —
|«Четыре свадьбы и одни похороны» — 1x02
|01:11:23 —
|«Почему женщины убивают» — 1x02
|01:20:56 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x03 (впечатления Михаила)
|01:29:15 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|01:45:02 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x15 (впечатления Льва)
|01:49:04 —
|«Крайний космос» — 2x10
|01:57:07 —
|«Аванпост» — 2x06—07
|02:19:57 —
|Благодарим наших спонсоров