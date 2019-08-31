«Бэтвумен» — второй тизер супергеройского экшена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В отличие от зрителей телеканал The CW ощущает недостаток промо-материалов сериала «Бэтвумен», потому выпустил очередной тизер октябрьской премьеры в надежде убедить аудиторию припасть к экранам 6 октября.

Кейт Кейн (Руби Роуз) — боевая лесбиянка, обчистившая логово Бэтмена и примерившая его костюм ради благой цели. После таинственного исчезновения Брюса Уэйна кому-то же нужно зачищать Готэм от полчищ преступников. Этим и займётся Бэтвумен, которой ещё только предстоит утвердиться в своём супергеройском статусе.