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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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У авторов «Тёмного кристалла: Эры сопротивления» достаточно материала для второго сезона

Первый сезон кукольного фэнтези «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — приквел знаменитого полнометражного фильма Джима Хенсона — совсем недавно вышел на экраны, но успел заслужить массу положительных отзывов от зрителей и профильной прессы, а потому неудивительно, что у авторов уже интересуются, стоит ли ждать продолжения истории.

Продюсер проекта Лиза Хенсон в беседе с Yahoo намекнула, что идеи для второго сезона имеются, но решающее слово остаётся за заказчиком в лице Netflix.

Когда шоураннеры Джеффри Аддисс и Уилл Мэтьюз питчили нам свою версию сериала, сюжет был куда длиннее, но в какой-то момент мы поняли, что события развиваются слишком быстро, и сократили историю. Поэтому даже несмотря на то что у нас десять эпизодов, они вмещают сюжет лишь шести изначально заявленных серий. У нас определённо имеется представление о дальнейшем развитии событий, но только время покажет, сможем ли мы сделать второй сезон.

 
Лиза Хенсон, ждёт звонка от Netflix

В многосерийной предыстории судьба планеты Тра в страшной опасности, потому что злобные скекси отравили могущественный кристалл истины, питающий этот мир, чьи народы уже давно живут разрозненно и недолюбливают друг друга. На плечи отважных гелфлингов Риана, Брэи и Дит ложится невероятная ответственность по спасению Тра.

Персонажей озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц.

Первый сезон срежиссировал Луи Летерье («Иллюзия обмана») по сценарию Аддисса, Мэтьюза и Хавьера Грилло-Марксуа. Производство курирует The Jim Henson Company.

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Тёмный кристалл: Эра сопротивления
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