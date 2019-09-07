 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Шоураннеры «Игры престолов» прокомментировали дебют знаменитого кофейного стакана в восьмом сезоне «Восхождение Героя Щита» продлили сразу на два сезона Экранизация «Стражи» Терри Пратчетта получила своего Моркоу «Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем «Последнее испытание» — финальный трейлер психологической драмы о захвате заложников
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Вся правда о личной жизни российской императрицы в свежем трейлере драмы «Екатерина Великая»

Кабельный канал HBO выкатил трейлер костюмированной драмы «Екатерина Великая» — амбициозного совместного проекта с британским Sky. Титульную партию убедительно исполняет Хелен Миррен. Дата премьеры официально объявлена — 21 октября.

В центре пристального внимания — чрезвычайно насыщенная политическими и личными интригами жизнь одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Создатели мини-сериала увидели в Екатерине II воплощение современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и, конечно же, сексуально раскрепощённой.

Постановку срежиссировал Филип Мартин («Корона») по сценарию Найджела Уильямса (мини-сериал «Елизавета I»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Екатерина Великая
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сексуально раскрепощённая Хелен Миррен во втором трейлере «Екатерины Великой»
 
HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»
 
Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в мини-сериале от HBO

Тоже интересно

 
Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями
 
Игры Кодзима показал трейлер Death Stranding со злодеем в золотой маске и боссом
 
Starz закрыл сериал «Эш против Зловещих мертвецов» после третьего сезона
 
Кино Поклонники шокированы: «КГ» показал новую новостную ленту
 
Кино Начались миллиардные съёмки четырёх «Аватаров»
 
КиноИгры «Tomb Raider: Лара Крофт» — первый отрывок
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

 
8 Вс20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 ВсТелеовощи (видео)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
38Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
10ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
12ЕВА
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel. Sony рассказала, что будет дальшеБлагодаря успеху Celeste разработчики смогли открыть свою студию. Датирован выход последней главы для платформераКогда выйдет Elden Ring? Стало известно возможное релизное окно хардкорной игры от FromSoftware и Джорджа МартинаSony переиздаст популярные эксклюзивы для PlayStation 4 с новыми красивыми обложкамиРазработчики Call of Duty: Modern Warfare опубликовали график предрелизных активностей. Стало известно, когда покажут сюжетную кампанию
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru