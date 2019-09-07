Вся правда о личной жизни российской императрицы в свежем трейлере драмы «Екатерина Великая»

Кабельный канал HBO выкатил трейлер костюмированной драмы «Екатерина Великая» — амбициозного совместного проекта с британским Sky. Титульную партию убедительно исполняет Хелен Миррен. Дата премьеры официально объявлена — 21 октября.

В центре пристального внимания — чрезвычайно насыщенная политическими и личными интригами жизнь одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Создатели мини-сериала увидели в Екатерине II воплощение современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и, конечно же, сексуально раскрепощённой.

Постановку срежиссировал Филип Мартин («Корона») по сценарию Найджела Уильямса (мини-сериал «Елизавета I»).