«Лаймтаун» — трейлер и постер мистического триллера с Джессикой Бил и Стэнли Туччи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Цифровая платформа Facebook Watch опубликовала первый трейлер мистического триллера «Лаймтаун» с Джессикой Бил («Грешница») в главной роли. Двухсерийная премьера сериала состоится 16 октября.

Основой для многосерийной постановки послужил одноимённый подкаст, дебютировавший в 2015 году. Главная героиня истории — радиожурналист Лия Хэддок (Бил), пытающаяся выяснить, что стряслось с пропавшими без вести обитателями одного маленького городка в Теннесси, жителем которого был и её дядя Эмиль Хэддок (Стэнли Туччи). Пропавшие участвовали в экспериментальной исследовательской программе в области нейробиологии.

В сериале также снимаются Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли, Шерри Сом, Омар Эльба, Луис Феррейра и Джанет Киддер. Сценарий написали авторы подкаста Зак Акерс и Скип Бронки.

Постер: