Сегодня официально стартовали съёмки финального сезона «Люцифера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На прошлой неделе сценаристы сериала «Люцифер» сообщили поклонникам название первого эпизода пятого сезона. 16-серийную заключительную главу открывает серия Really Sad Devil Guy, написанная Джейсоном Нином («Пространство»). Снимать её будет Игл Эгилссон («Готэм») и, если авторы соблюдают хронологию, возможно, уже приступил к своим обязанностям, так как 6 сентября — официальная дата старта съёмочного процесса.

Радостной вестью о начале съёмок финального сезона поделились исполнитель титульной роли Том Эллис, а также Эйми Гарсиа и Лесли-Энн Брандт.

Мистический процедурал Илди Модрович и Джо Хендерсона повествует о главном герое одноимённого комикса Нила Геймана Люцифере Морнингстаре (Эллис), которому наскучило заправлять адом, поэтому он отправился в Лос-Анджелес, открыл ночной клуб и нашёл любовь всей своей жизни. К чему в конце концов приведут заигрывания падшего ангела с земными радостями, зрители узнают в финале пятого сезона, который выйдет на Netflix в следующем году.