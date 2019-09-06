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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Сегодня официально стартовали съёмки финального сезона «Люцифера»

На прошлой неделе сценаристы сериала «Люцифер» сообщили поклонникам название первого эпизода пятого сезона. 16-серийную заключительную главу открывает серия Really Sad Devil Guy, написанная Джейсоном Нином («Пространство»). Снимать её будет Игл Эгилссон («Готэм») и, если авторы соблюдают хронологию, возможно, уже приступил к своим обязанностям, так как 6 сентября — официальная дата старта съёмочного процесса.

Радостной вестью о начале съёмок финального сезона поделились исполнитель титульной роли Том Эллис, а также Эйми Гарсиа и Лесли-Энн Брандт.

Мистический процедурал Илди Модрович и Джо Хендерсона повествует о главном герое одноимённого комикса Нила Геймана Люцифере Морнингстаре (Эллис), которому наскучило заправлять адом, поэтому он отправился в Лос-Анджелес, открыл ночной клуб и нашёл любовь всей своей жизни. К чему в конце концов приведут заигрывания падшего ангела с земными радостями, зрители узнают в финале пятого сезона, который выйдет на Netflix в следующем году.

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Люцифер
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