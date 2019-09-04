Дэниел Хенни получил место в основном актёрском составе «Колеса времени»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе многосерийного фэнтези Amazon «Колесо времени» очередное инклюзивное пополнение — в экранизацию культовой книжной серии Роберта Джордана записался Дэниел Хенни («Мыслить как преступник»).

Хенни сыграет ал’Лана Мандрагорана, стража Морейн Дамодред и супруга Найнив ал’ Миры (Зои Робинс). Лан, известный как Лорд Семи Башен — некоронованный король государства Малкир и последний из живых Малкири, в чьих жилах течёт королевская кровь.

Эпическое фэнтези повествует о Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай, отправившейся в опасное путешествие с необычными спутниками. Морейн верит, что один из них — воплощение великого человека, которому пророчеством уготована особая судьба — спасти или погубить человечество.

В сериале также снимаются Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд и Йоша Страдовски. Сценарием занимается шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), режиссирует Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада»). Съёмки должны начаться в этом месяце.