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Автор-афроамериканец «Звёздного пути: Дискавери» уволился из-за использования слова «негр»

Писатель и сценарист Уолтер Мосли, участвовавший в создании сериала «Звёздный путь: Дискавери», уволился с проекта после инцидента с использованием запрещённого в американских медиа слова на букву «н». Афроамериканец покинул творческую команду отнюдь не потому что оскорбился, услышав это слово от кого-то из коллег, а потому что сам его использовал в разговоре.

В статье, опубликованной журналом The New York Times, автор рассказал, как однажды имел неосторожность поделиться со сценарной группой сериала историей из жизни.

Я просто рассказал историю о копе из Лос-Анджелеса, который останавливал всех негров в ирландских кварталах и всех ирландцев в ниггерских кварталах, потому что обычно там они не замышляли ничего хорошего. Я рассказал реальную историю, как я её запомнил.

Позже Мосли позвонили из отдела кадров канала CBS и сообщили, что употребление им в речи расового эпитета заставило кого-то почувствовать себя неудобно и вообще было неприемлемым, даже если он всего лишь пересказывал некогда пережитое. В ответ Мосли решил уволиться с проекта.

И вот он я, чернокожий в Америке, который разделяет с миллионами других людей историю расизма и к которому в большинстве случаев относятся как к недочеловеку. Если этой истории вообще можно касаться, то исключительно в тех выражениях, которые мои наниматели считают приемлемыми.

 
Уолтер Мосли, с огорчением констатирует

В ответ на статью писателя представители CBS заверили, что продолжают восхищаться его талантами, и пожелали ему всего хорошего в будущем. Вне всяких сомнений, Мосли должным образом оценил столь «великодушный» жест.

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Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
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