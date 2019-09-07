Актёры и авторы рассказывают о создании анимационной фантастики «Отмена»

В преддверии премьеры, которая состоится уже на следующей неделе, потоковый сервис Amazon показал информативный ролик о закулисье уникального анимационного сериала «Отмена», создававшегося с применением техники ротоскопинга. Своими впечатлениями о работе над ним поделились актёры и авторы проекта.

Фантастическая драма об изменчивой и гибкой природе реальности рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме (Роза Салазар). После инцидента приходящая в себя девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Освоившись в новой для себя реальности, Альма собирается использовать открывшиеся ей возможности, чтобы попытаться спасти своего погибшего отца.

В проекте также поучаствовали Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Сериал создавали коллеги по [«Коню БоДжеку» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди.

Первый сезон выходит целиком 13 сентября.