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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Безумцев» присмотрит за сериалом «Соколиный глаз»

Многосерийный супергеройский экшен «Соколиный глаз», официально заявленный этим летом в производство, формирует свою творческую команду. На днях в проект Marvel Studios записался Джонатан Игла («Безумцы»), который будет исполнять обязанности главного сценариста и исполнительного продюсера.

Сериал расскажет о том, как фантастически меткий лучник Клинт Бартон в исполнении Джереми Реннера берётся воспитать себе достойную замену в лице Кейт Бишоп. В комиксах именно этой девушке после надлежащих интенсивных тренировок предначертано стать новым Соколиным глазом.

Многосерийный боевик выйдет стартует на потоковом сервисе Disney+ осенью 2021 года.

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Соколиный глаз
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