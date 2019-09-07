«Судная ночь» — трейлер и постер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network выпустил трейлер второго сезона «Судной ночи». Судя по ролику, никто из прежнего актёрского состава в продолжении не появится.

Кровавый триллер о легализованной жестокости рассказывает об узаконенной традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления, включая убийство. Следующая глава рассказывает о четырёх связанных друг с другом персонажах, которым предстоит иметь дело с последствиями одной из таких Судных ночей. События разворачиваются в течение года и неизбежно ведут к следующей Судной ночи.

Во втором сезоне снимаются Дерек Люк, Макс Мартини, Паола Нуньес, Джоэль Аллен, Рошель Эйтс и Даника Ярош.

В исполнительных продюсерах числится режиссёр франчайза Джеймс Демонако, а также Джеймс Блум и Майкл Бэй. За производством присматривают Blumhouse Television и Universal Cable Productions.

Постер: