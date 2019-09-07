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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Судная ночь» — трейлер и постер второго сезона с датой выхода

Кабельный канал USA Network выпустил трейлер второго сезона «Судной ночи». Судя по ролику, никто из прежнего актёрского состава в продолжении не появится.

Кровавый триллер о легализованной жестокости рассказывает об узаконенной традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления, включая убийство. Следующая глава рассказывает о четырёх связанных друг с другом персонажах, которым предстоит иметь дело с последствиями одной из таких Судных ночей. События разворачиваются в течение года и неизбежно ведут к следующей Судной ночи.

Во втором сезоне снимаются Дерек Люк, Макс Мартини, Паола Нуньес, Джоэль Аллен, Рошель Эйтс и Даника Ярош.

В исполнительных продюсерах числится режиссёр франчайза Джеймс Демонако, а также Джеймс Блум и Майкл Бэй. За производством присматривают Blumhouse Television и Universal Cable Productions.

Постер:

Постеры сериала «Судная ночь»
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