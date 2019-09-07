«Конец ***го мира» — промо-фото и приблизительная дата выхода второго сезона

Британский Channel 4 у себя в твиттере сообщил, что заказанный в прошлом году второй сезон чёрной комедии «Конец ***го мира» стартует в эфире канала в ноябре. В дополнение к этому важному объявлению вещатель опубликовал два промо-кадра — с главной героиней и с новым персонажем Бонни в исполнении Наоми Аки («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана рассказывает о приключениях пары подростков, отправившихся на поиски лучшей жизни. Джеймс (Алекс Лоутер) — замкнутый из-за увиденного в детстве суицида матери юноша, который считает себя психопатом и давно мечтает совершить настоящее убийство. Алисса (Джессика Барден) — капризная бунтарка, которая чувствует себя лишней в новой семье матери и стремится отыскать бросившего её много лет назад отца.

События второго сезона разворачиваются спустя пару лет после финала первого сезона. Алисса до сих пор пытается примириться с произошедшим два года назад на пляже. А вот чем занимается её соучастник Джеймс, зрители узнают, когда усядутся смотреть первый эпизод продолжения.

За сценарий по-прежнему отвечает Чарли Ковелл. Производством сериала заведуют Clerkenwell Films и Dominic Buchanan Productions.