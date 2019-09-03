 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Роберт Дауни-младший, возможно, вернётся во вселенную Marvel «Хранители» Дэймона Линделофа получили точную дату выхода Новости игр — лучшее за неделю «Последнее испытание» — финальный трейлер психологической драмы о захвате заложников Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony
11
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Саммер Глау была бы рада вернуться в возможный ребут «Светлячка»

Культовый «Светлячок» был закрыт в далёком 2003 году, но поклонники приключенческой фантастики до сих пор помнят и любят проект, продержавшийся в эфире FOX всего один сезон. Участница основного актёрского состава сериала Саммер Глау («Убийцы Ву»), недавно побывавшая на конвенте FAN EXPO в Канаде, получила от зрителей порцию вопросов о возвращении в проект, буде случится возможность его каким-либо образом реанимировать.

Полагаю, доля очарования «Светлячка» как раз в том, что он завершился, но продолжает жить благодаря вам. И я люблю всё разнообразие ваших интерпретаций, огромное количество фанфиков и комиксов. Я думаю, они стали прекрасным способом продолжить историю. И, конечно, если когда-нибудь случится ребут, я с удовольствием вернусь. Я не смогла бы остаться в стороне.

Правда, вполне обоснованные страхи у актрисы, сыгравшей Ривер Тэм, всё-таки имеются.

В глубине души я гадаю, смогли бы мы воссоздать то, за что мы все так любим [сериал]. Он был нашим детищем, и если бы он выходил сейчас, я не знаю, остался бы он верен себе или нет. Это разрывает меня на части, у меня двоякие ощущения на этот счёт.

 
Саммер Глау, рада бы, но опасается

Похожие опасения в недавнем интервью выказывала сыгравшая компаньонку Инару Морена Баккарин, которая тоже была бы счастлива вновь оказаться на съёмочной площадке сериала, в окружении старых знакомых, но считает, что спустя столько времени повторить успех первого сезона будет довольно сложно.

11 Обсудить
Темы
 
Светлячок
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Светлячок» — тизер мультсериала
 
Кино Джосс Уидон готов снимать «Звёздные войны»
 
Сериал «Орвилл» обзавёлся вторым сезоном

Тоже интересно

 
Кино Румынский боксёр исполнит роль сына Ивана Драго
 
Кино Киану Ривз был бы рад опять сыграть Джона Константина
 
Кино «Гадкий я 3» — трейлер
 
Prison Break — второй трейлер пятого сезона
 
Кино «Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка
 
Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00КГ играет: Call of Juarez: Gunslinger (трансляция)
 
 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в сентябре

4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
6 ПтЕВА (аудио)
6 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
7 СбТелеовощи (аудио)
8 ВсТелеовощи (видео)
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
9Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
10ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игроки нашли уникальный способ ловить рыбу в The Legend of Zelda: Breath of The WildСмертоносный ниндзя снова в строю - главный герой серии Ninja Gaiden появится в Ultimate-версии экшена Warriors Orochi 4Сотрудник DICE объяснил, почему студия не выпускает Star Wars: Battlefront IIINieR: Automata могли отменитьСоздатели Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain приготовили анонсы новых игр? Quantic Dream выступит на Tokyo Game Show 2019

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru