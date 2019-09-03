Саммер Глау была бы рада вернуться в возможный ребут «Светлячка»

Культовый «Светлячок» был закрыт в далёком 2003 году, но поклонники приключенческой фантастики до сих пор помнят и любят проект, продержавшийся в эфире FOX всего один сезон. Участница основного актёрского состава сериала Саммер Глау («Убийцы Ву»), недавно побывавшая на конвенте FAN EXPO в Канаде, получила от зрителей порцию вопросов о возвращении в проект, буде случится возможность его каким-либо образом реанимировать.

Полагаю, доля очарования «Светлячка» как раз в том, что он завершился, но продолжает жить благодаря вам. И я люблю всё разнообразие ваших интерпретаций, огромное количество фанфиков и комиксов. Я думаю, они стали прекрасным способом продолжить историю. И, конечно, если когда-нибудь случится ребут, я с удовольствием вернусь. Я не смогла бы остаться в стороне.

Правда, вполне обоснованные страхи у актрисы, сыгравшей Ривер Тэм, всё-таки имеются.

В глубине души я гадаю, смогли бы мы воссоздать то, за что мы все так любим [сериал]. Он был нашим детищем, и если бы он выходил сейчас, я не знаю, остался бы он верен себе или нет. Это разрывает меня на части, у меня двоякие ощущения на этот счёт. Саммер Глау, рада бы, но опасается

Похожие опасения в недавнем интервью выказывала сыгравшая компаньонку Инару Морена Баккарин, которая тоже была бы счастлива вновь оказаться на съёмочной площадке сериала, в окружении старых знакомых, но считает, что спустя столько времени повторить успех первого сезона будет довольно сложно.