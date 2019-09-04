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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец»

У безымянного многосерийного приквела «Властелина колец» появился второй представитель основного актёрского состава — роль в фэнтезийном эпике со сказочным бюджетом получил Уилл Поултер («Солнцестояние»).

Кого именно сыграет актёр в амбициозном проекте Amazon Srudios, пока не известно, но источники портала Deadline сообщают, что Поултеру и заявленной в проект этим летом Маркелле Кавене достались главные роли.

События предыстории культовой фэнтези-саги Дж. Р. Р. Толкина развернутся за 3000 лет до происходившего в трилогии, во Вторую эпоху Средиземья, когда были выкованы Кольца Власти, пал Нуменор и состоялась битва Саурона против Последнего союза эльфов и людей.

Первые два эпизода срежиссирует Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарную группу возглавляют соавторы «Стартрека: Бесконечности» Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей, а также сценарист-продюсер «Игры престолов» Брайан Когман. Исполнительными продюсерами числятся Линдси Вебер («Кловерфилд, 10»), Брюс Ричмонд («Игра престолов») и Джин Келли («Подпольная империя»).

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LOTR Prequel
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