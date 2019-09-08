Новые сериалы 9–15 сентября

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Netflix

Десять человек просыпаются на таинственном острове и не помнят, кто они такие и как сюда попали. Главные герои хотят одного — вернуться домой, но страшный остров приберёг для гостей множество испытаний, физических и психологических. Новоиспечённым островитянам предстоит самосовершенствоваться, чтобы выжить, либо деградировать и погибнуть.