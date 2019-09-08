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Новые сериалы 9–15 сентября

Впереди три многосерийные премьеры и все — от потоковых сервисов. Стриминговая платформа Netflix покажет первые сезоны фантастического триллера «Остров» и психологической драмы «Невероятное», а Amazon выкатит восьмисерийную премьеру анимационного сериала «Отмена» с Розой Салазар и Бобом Оденкёрком. Вдобавок на неделе ожидается несколько примечательных возвращений.

Понедельник, 9 сентября

 
Сезон3
HBO
Двойка The Deuce

драма

В ролях Мэгги Джилленхол, Джеймс Франко, Крис Бауэр, Крис Кой, Дэниел Саули, Доминик Фишбэк

Создатель Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос

В центре сюжета оказывается полусвет Нью-Йорка 70-х — 80-х годов прошлого века. Это история о легализации и позднейшем развитии порнобизнеса на фоне Манхэттена, тонущего в эпидемии ВИЧ и кокаиновом угаре.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Отель-гранд Grand Hotel

драма

В ролях Демиан Бичир, Розалин Санчес, Денис Тонц, Брайан Крэйг, Венди Ракель Робинсон, Линкольн Юнес

Создатель Брайан Танен

Первый сезон мыльной драмы завершится 13-й серией A Perfect Storm. Телеканал ABC пока не сообщал о дальнейших планах на сериал.

Вторник, 10 сентября

 
Сезон3
AT&T Audience
Мистер Мерседес Mr. Mercedes

детектив, триллер

В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер

Создатель Дэвид Э. Келли

Сериал представляет собой экранизацию книжной трилогии Стивена Кинга о вышедшем на пенсию детективе полиции Билле Ходжесе. В серию входят романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». В основу третьего сезона лёг второй роман трилогии о загадочном убийстве известного писателя. Между тем призрак Брейди Хартсфилда и не думает оставлять в покое берущегося за расследование Ходжеса.

Видео

Среда, 11 сентября

 
Конец сезона1
Hulu
Четыре свадьбы и одни похороны Four Weddings And A Funeral

комедия, романтический

В ролях Brandon Mychal Smith, Guz Khan, Harish Patel, Джон Рейнольдс, Натали Эммануэль, Nikesh Patel

Первый сезон романтической драмеди завершит 10-я серия под названием New Jersey. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал, планирует ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона3
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

10-й эпизод Other Lives станет заключительным для третьего сезона криминальной драмы. В начале августа кабельный канал FX продлил проект на четвёртый сезон.

Видео

Четверг, 12 сентября

 
Сезон2
FX (US)
Господин посредник Mr Inbetween

драма, комедия, криминал

В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн

Создатель Скотт Райан

Рэй Шусмит — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Остров The I-Land

драма, триллер, фантастика

В ролях Натали Мартинес, Кейт Босуорт, Алекс Петтифер, Сибилла Дин, Кота Эберхардт, Брюс Макгилл

Создатель Нил Лабут, Люси Тейтлер

Десять человек просыпаются на таинственном острове и не помнят, кто они такие и как сюда попали. Главные герои хотят одного — вернуться домой, но страшный остров приберёг для гостей множество испытаний, физических и психологических. Новоиспечённым островитянам предстоит самосовершенствоваться, чтобы выжить, либо деградировать и погибнуть.

Видео

 
Конец сезона2
Disney Channel
Утиные истории DuckTales

мультсериал, приключения, комедия

В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер

Второй сезон перезапуска культового диснеевского мультсериала завершится сдвоенным эпизодом Moonvasion! Parts 1 & 2. Прошлой осенью канал Disney оформил проекту продление на третий сезон.

Видео

Пятница, 13 сентября

 
Премьера+
Amazon
Отмена Undone

анимация, драма, фантастика

В ролях Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози

Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг. Кейт Парди

Фантастическая драма об изменчивой и гибкой природе реальности рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме. После инцидента приходящая в себя девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Освоившись в новой для себя реальности, Альма собирается использовать открывшиеся ей возможности, чтобы попытаться спасти своего погибшего отца.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Невероятное Unbelievable

драма, детектив

В ролях Тони Колетт, Мерритт Уивер, Кейтлин Девер, Дэйл Дики, Джон Хартман, Лиза Лапира

Создатель Сюзанна Грант, Майкл Шейбон, Эйлет Уолдман

В основу сюжета легли отмеченная Пулитцеровской премией статья An Unbelievable Story of Rape за авторством Т. Кристиана Миллера и Кена Армстронга и эпизод Anatomy of Doubt еженедельной радиопрограммы This American Life. Они освещают историю девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными. Две женщины-детектива берутся расследовать это дело, подозревая, что речь может идти о серийном насильнике.

Видео

 
Сезон3
HBO
Номер 104 Room 104

драма, ужасы, триллер

В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер

Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс

В центре телевизионной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Ранчо The Ranch

комедия

В ролях Эштон Кутчер, Дэнни Мастерсон, Сэм Эллиотт, Дебра Уингер, Уолтер Грант III, Грэйди Ли Ричмонд

Создатель Дон Рио, Джим Паттерсон

События разворачиваются на одном из ранчо в Колорадо. Главный герой в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после завершения своей карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом вести семейный бизнес.

Видео

 
Риф-брейк Reef Break

криминал, драма

В ролях Рэй Стивенсон, Тамала Шелтон, Мелисса Бонн, Десмон Чейм, Поппи Монтгомери

Создатель Кен Сэнзел

13-й эпизод Endgame завершит первый сезон криминально драмы. Телеканал ABC ещё не определился, что делать с проектом дальше.

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