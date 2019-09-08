Новые сериалы 9–15 сентября

Впереди три многосерийные премьеры и все — от потоковых сервисов. Стриминговая платформа Netflix покажет первые сезоны фантастического триллера «Остров» и психологической драмы «Невероятное», а Amazon выкатит восьмисерийную премьеру анимационного сериала «Отмена» с Розой Салазар и Бобом Оденкёрком. Вдобавок на неделе ожидается несколько примечательных возвращений.
Понедельник, 9 сентября
драма
В ролях Мэгги Джилленхол, Джеймс Франко, Крис Бауэр, Крис Кой, Дэниел Саули, Доминик Фишбэк
Создатель Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос
В центре сюжета оказывается полусвет Нью-Йорка 70-х — 80-х годов прошлого века. Это история о легализации и позднейшем развитии порнобизнеса на фоне Манхэттена, тонущего в эпидемии ВИЧ и кокаиновом угаре.
драма
В ролях Демиан Бичир, Розалин Санчес, Денис Тонц, Брайан Крэйг, Венди Ракель Робинсон, Линкольн Юнес
Создатель Брайан Танен
Первый сезон мыльной драмы завершится 13-й серией A Perfect Storm. Телеканал ABC пока не сообщал о дальнейших планах на сериал.
Вторник, 10 сентября
детектив, триллер
В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер
Создатель Дэвид Э. Келли
Сериал представляет собой экранизацию книжной трилогии Стивена Кинга о вышедшем на пенсию детективе полиции Билле Ходжесе. В серию входят романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». В основу третьего сезона лёг второй роман трилогии о загадочном убийстве известного писателя. Между тем призрак Брейди Хартсфилда и не думает оставлять в покое берущегося за расследование Ходжеса.
Среда, 11 сентября
комедия, романтический
В ролях Brandon Mychal Smith, Guz Khan, Harish Patel, Джон Рейнольдс, Натали Эммануэль, Nikesh Patel
Первый сезон романтической драмеди завершит 10-я серия под названием New Jersey. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал, планирует ли продлевать сериал на второй сезон.
драма
В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис
Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон
10-й эпизод Other Lives станет заключительным для третьего сезона криминальной драмы. В начале августа кабельный канал FX продлил проект на четвёртый сезон.
Четверг, 12 сентября
драма, комедия, криминал
В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн
Создатель Скотт Райан
Рэй Шусмит — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник.
драма, триллер, фантастика
В ролях Натали Мартинес, Кейт Босуорт, Алекс Петтифер, Сибилла Дин, Кота Эберхардт, Брюс Макгилл
Создатель Нил Лабут, Люси Тейтлер
Десять человек просыпаются на таинственном острове и не помнят, кто они такие и как сюда попали. Главные герои хотят одного — вернуться домой, но страшный остров приберёг для гостей множество испытаний, физических и психологических. Новоиспечённым островитянам предстоит самосовершенствоваться, чтобы выжить, либо деградировать и погибнуть.
мультсериал, приключения, комедия
В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер
Второй сезон перезапуска культового диснеевского мультсериала завершится сдвоенным эпизодом Moonvasion! Parts 1 & 2. Прошлой осенью канал Disney оформил проекту продление на третий сезон.
Пятница, 13 сентября
анимация, драма, фантастика
В ролях Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози
Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг. Кейт Парди
Фантастическая драма об изменчивой и гибкой природе реальности рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме. После инцидента приходящая в себя девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Освоившись в новой для себя реальности, Альма собирается использовать открывшиеся ей возможности, чтобы попытаться спасти своего погибшего отца.
драма, детектив
В ролях Тони Колетт, Мерритт Уивер, Кейтлин Девер, Дэйл Дики, Джон Хартман, Лиза Лапира
Создатель Сюзанна Грант, Майкл Шейбон, Эйлет Уолдман
В основу сюжета легли отмеченная Пулитцеровской премией статья An Unbelievable Story of Rape за авторством Т. Кристиана Миллера и Кена Армстронга и эпизод Anatomy of Doubt еженедельной радиопрограммы This American Life. Они освещают историю девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными. Две женщины-детектива берутся расследовать это дело, подозревая, что речь может идти о серийном насильнике.
драма, ужасы, триллер
В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер
Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс
В центре телевизионной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время.
комедия
В ролях Эштон Кутчер, Дэнни Мастерсон, Сэм Эллиотт, Дебра Уингер, Уолтер Грант III, Грэйди Ли Ричмонд
Создатель Дон Рио, Джим Паттерсон
События разворачиваются на одном из ранчо в Колорадо. Главный герой в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после завершения своей карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом вести семейный бизнес.
криминал, драма
В ролях Рэй Стивенсон, Тамала Шелтон, Мелисса Бонн, Десмон Чейм, Поппи Монтгомери
Создатель Кен Сэнзел
13-й эпизод Endgame завершит первый сезон криминально драмы. Телеканал ABC ещё не определился, что делать с проектом дальше.