Давид Диггс возглавляет бунт в свежем трейлере «Сквозь снег»

Многосерийный долгострой кабельного канала TNT, недавно перебравшийся на более раннюю дату премьеры 17 мая, обзавёлся свежим трейлером. «Сквозь снег» опять расскажет о восстании на поезде, но на этот раз более обстоятельно, учитывая, что сериал уже продлён на второй сезон.

Постапокалиптический триллер по графическому роману Le Transperceneige рассказывает о суровых временах, наступивших после нового ледникового периода. Несколько тысяч выживших обитают в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры разделены на касты. Хуже всех приходится рабочим из хвостовых вагонов, которые готовят бунт против жирующей в первых вагонах элиты и намерены захватить власть в поезде.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. За первый сезон отвечает шоураннер Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»).