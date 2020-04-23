Актёры и создатели рассказывают о сериале в трейлере проекта «Галерея Disney: Мандалорец»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первые промо-материалы — постер и трейлер — документального мини-сериала о «Мандалорце» из серии «Галерея Disney». Премьера запланирована на 4 мая, в день «Звёздных войн».
Восьмисерийный проект посвящён закадровому миру первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн», создаваемого Джоном Фавро и Дэйвом Филони. На днях космический вестерн о приключениях некогда одинокого стрелка-мандалорца обзавёлся третьим сезоном, и творческая команда уже приступила к его разработке.
В проекте, возглавляемом Фавро, участвует съёмочная команда первого сезона, включая актёров Педро Паскаля, Джину Карано, Карла Уэзерса и режиссёров Филони, Брайс Даллас Ховард, Тайку Вайтити, Дебору Чоу и Рика Фамуйиву.
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Постер: