Актёры и создатели рассказывают о сериале в трейлере проекта «Галерея Disney: Мандалорец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первые промо-материалы — постер и трейлер — документального мини-сериала о «Мандалорце» из серии «Галерея Disney». Премьера запланирована на 4 мая, в день «Звёздных войн».

Восьмисерийный проект посвящён закадровому миру первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн», создаваемого Джоном Фавро и Дэйвом Филони. На днях космический вестерн о приключениях некогда одинокого стрелка-мандалорца обзавёлся третьим сезоном, и творческая команда уже приступила к его разработке.

В проекте, возглавляемом Фавро, участвует съёмочная команда первого сезона, включая актёров Педро Паскаля, Джину Карано, Карла Уэзерса и режиссёров Филони, Брайс Даллас Ховард, Тайку Вайтити, Дебору Чоу и Рика Фамуйиву.

Постер: