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Актёры и создатели рассказывают о сериале в трейлере проекта «Галерея Disney: Мандалорец»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первые промо-материалы — постер и трейлер — документального мини-сериала о «Мандалорце» из серии «Галерея Disney». Премьера запланирована на 4 мая, в день «Звёздных войн».

Восьмисерийный проект посвящён закадровому миру первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн», создаваемого Джоном Фавро и Дэйвом Филони. На днях космический вестерн о приключениях некогда одинокого стрелка-мандалорца обзавёлся третьим сезоном, и творческая команда уже приступила к его разработке.

В проекте, возглавляемом Фавро, участвует съёмочная команда первого сезона, включая актёров Педро Паскаля, Джину Карано, Карла Уэзерса и режиссёров Филони, Брайс Даллас Ховард, Тайку Вайтити, Дебору Чоу и Рика Фамуйиву.

Постер:

Постеры сериала «Мандалорец»
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0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
5ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
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12Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
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