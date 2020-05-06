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«Мир Дикого Запада»: рейтинги финала третьего сезона уступили итоговым рейтингам второго

Третий сезон технотриллера «Мир Дикого Запада» официально завершился — и как оказалось, с более скромными результатами, чем его предшественник. У нынешней восьмисерийной главы итоговые рейтинговые показатели оказались ниже показателей финальной серии вышедшего в 2018-м второго сезона.

Воскресный восьмой эпизод Crisis Theory собрал у экранов 1,8 млн зрителей с учётом всех цифровых платформ HBO, и это на 18% ниже аналогичного показателя второго сезона, чей финал посмотрело 2,2 млн зрителей. В качестве слабого утешения: премьерный показ восьмой серии собрал 888 тыс. просмотров, и этот показатель стал вторым по величине за сезон, уступив лишь его премьере (901 тыс. просмотров).

Многосерийная антиутопия Джонатана Нолана и Лизы Джой уже получила от кабельного канала HBO продление на четвёртый сезон, задел на который оставила таинственная сцена после титров заключительного эпизода третьего сезона. Создатели пока не берутся загадывать, когда выйдет продолжение фантастической драмы о противостоянии андроидов и людей в мире недалёкого будущего.

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