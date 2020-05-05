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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Фантастическому эпику Джей Джей Абрамса «Полусвет» нашли шоураннеров

Пребывающий в разработке с позапрошлого года сериал Джей Джей Абрамса «Полусвет» наконец-то обзавёлся творческой командой. Проект кабельного канала HBO возглавили Кира Снайдер («Рассказ служанки») и коллеги по процедуралу FOX «Второй шанс» Рэнд Рэвич и Фар Шариат. Все трое отныне числятся шоураннерами проекта, заменив на этом посту Батшебу Доран («Подпольная империя»), оставившую проект в прошлом июле.

Масштабная научно-фантастическая драма с элементами фэнтези рассказывает о семье, пережившей тяжёлые испытания. Женщина-учёный, её муж и дочь попадают в страшную автомобильную аварию, из-за чего мать впадает в кому. Девушка, пытаясь разобраться в оставленных матерью данных о её научных экспериментах, неким образом телепортируется в другой мир, воюющий против чудовищной деспотической силы. Отец отправляется следом за дочерью.

Абрамс выступит сценаристом, а также исполнительным продюсером проекта на пару с Беном Стивенсоном. За производство отвечают Warner Bros. Television и Bad Robot Productions.

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