ABC и Кевин Файги начинают переговоры о новых сериалах по вселенной Marvel

Вероятно, закрытие подразделения Marvel Television Джефа Лоэба, до недавнего времени отвечавшего за телемир Marvel, ещё не значит, что супергерои этой вселенной окончательно исчезнут с эфирных каналов. По крайней мере, на это надеется глава ABC Entertainment Кэри Бёрк.

На информационной панели, проходившей в рамках пресс-тура TCA, Бёрк сообщила, что планирует предметно побеседовать с главой Marvel Studios Кевином Файги о возможном возвращении Marvel на канал ABC.

Мы любим наших партнёров в Marvel и опечалены тем, что «Агенты Щ.И.Т.» — большая часть нашей истории — подходят к концу. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с Кевином Файги и начинаем переговоры о том, какими могут быть будущие сериалы от Marvel и ABC. Пока что студия Marvel, как и положено, сосредоточила всё своё внимание на проектах для Disney+. Кэри Бёрк, настроена продолжать

Седьмой — финальный — сезон «Агентов Щ.И.Т.» стартует на канале этим летом, и появится ли ему на смену новая супергеройская фантастика, выяснится по результатам вышеупомянутых переговоров с главой Marvel Studios.