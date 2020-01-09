Netflix опубликовал официальный таймлайн «Ведьмака»

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Несмотря на в целом положительные отзывы зрителей, многие нашли нелинейное повествование «Ведьмака» путаным и сбивающим с толку — по большей части сюжетные линии Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) развивались в разных временных интервалах. И вот специально для тех, кто до сих пор не разобрался, Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона, расположив его основные события в хронологической последовательности:

Как видим, началось всё с продажи Йеннифер в Аретузу, а события сезона растянулись на 53 года.

Для тех же, кому такая манера подачи материала не пришлась по вкусу, есть хорошая новость — шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич уже пообещала, что продолжение будет иметь одну-единственную временную линию. А вот подождать его придётся как минимум год — второй сезон «Ведьмака» выйдет не раньше 2021-го.