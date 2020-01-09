«Логан» помог Патрику Стюарту вернуться в «Звёздный путь»

В интервью Variety Патрик Стюарт признался, что «Логан» — его самый любимый фильм из серии «Люди Икс»:

Хью и я были сильно воодушевлены тем, что «Логан» стал нашим финальным вкладом в «Людей Икс». Откровенно говоря, наш самый яркий опыт за всю историю участия в серии, потому что мы играл знакомых персонажей, но весь их мир оказался в руинах. «Следующее поколение» закончилось совсем по-другому. Наш последний полнометражный фильм — «Немезида» — получился откровенно слабым.

Собственно, поэтому Стюарт и согласился сыграть в сериале «Звёздный путь: Пикар»:

В каком-то плане мир «Следующего поколения» был чересчур идеальным и защищённым. Всё напоминало «Энтерпрайз» — безопасная обстановка взаимоуважения, свободного общения, заботы и иногда веселья. В «Пикаре» Федерация стала другой — союз планет, объединённый общими демократическими ценностями, ушёл в изоляционизм. Это был наш ответ на Брексит, Трампа и общее состояние. Возможно, Федерация и Звёздный флот уже не так благонадёжны, как мы думали.

«Пикар» выходит 23 января и сериал уже продлили на второй сезон.