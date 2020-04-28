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Лихие 30-е в трейлере седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Портал IGN презентовал эксклюзивный трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» с парой-тройкой свежих кадров. Финальная телеглава фантастического экшена Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн по вселенной Marvel стартует 27 мая на телеканале ABC.

Как известно, заключительный сезон сериала готовит для главных героев путешествие во времени. Команда супергеантов отправляется в прошлое и оказывается в Нью-Йорке 1931 года. От успеха их миссии, как водится, зависят судьбы нашего мира в прошлом, настоящем и будущем.

В сериале снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

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