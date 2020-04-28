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Бобби Аксельрод и Чак Роадс снова ссорятся в тизере пятого сезона «Миллиардов»

Кабельный канал Showtime показал свежий тизер пятого сезона «Миллиардов», напоминающий, что перемирие между Бобби Аксельродом (Дэмиэн Льюис) и Чаком Роадсом (Пол Джаматти) осталось в прошлом. Амбиции и жажда придушить старого врага снова берут своё.

В пятом сезоне финансовой драмы, стартующем 3 мая, в вечную грызню миллиардера и окружного прокурора включатся новые действующие лица. Перемены неизбежны, и они заставят всех игроков проявлять умение приспосабливаться к новым условиям, в противном случае борьба за власть неминуемо перерастёт в борьбу за выживание.

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