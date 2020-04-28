Бобби Аксельрод и Чак Роадс снова ссорятся в тизере пятого сезона «Миллиардов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime показал свежий тизер пятого сезона «Миллиардов», напоминающий, что перемирие между Бобби Аксельродом (Дэмиэн Льюис) и Чаком Роадсом (Пол Джаматти) осталось в прошлом. Амбиции и жажда придушить старого врага снова берут своё.

В пятом сезоне финансовой драмы, стартующем 3 мая, в вечную грызню миллиардера и окружного прокурора включатся новые действующие лица. Перемены неизбежны, и они заставят всех игроков проявлять умение приспосабливаться к новым условиям, в противном случае борьба за власть неминуемо перерастёт в борьбу за выживание.