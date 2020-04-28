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Революция и последняя дуэль в тизере финала третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Кабельный канал HBO опубликовал промо-ролик восьмого — заключительного — эпизода третьего сезона «Мира Дикого Запада». Сериал, на прошлой неделе обзаведшийся продлением на четвёртый сезон, подведёт промежуточный итог в своей хронике противостояния людей и андроидов.

Многосерийный технотриллер Джонатана Нолана и Лизы Джой о попытках обретших сознание машин повлиять на мир за пределами высокотехнологичного аттракциона завершит третий сезон эпизодом под названием Crisis Theory. Серия обещает апокалиптические события с участием главных героев истории и Уильяма в роли спасителя мира. По крайней мере, он себя считает таковым.

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