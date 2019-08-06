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ABC готовит сериал о сильной супергероине Marvel

В связи со скорым уходом на покой продержавшихся семь сезонов «Агентов Щ.И.Т.» ABC просто необходимо восполнить образовавшуюся пустоту другим супергеройским сериалом — сообщается, что компания уже ведёт активные переговоры с Marvel о разработке нового проекта.

В соответствии со стратегией телеканала посвящён он будет сильной супергероине, и, по словам президента ABC Кери Бурк, это будет что-то совершенно новое. Уточняется, что новый проект не имеет ничего общего с тем, который разрабатывался Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина») в прошлом году и также имел ярко выраженную феминистскую направленность, но так и не получил добро на съёмки.

Интернет-пользователи тут же начали строить догадки относительно личности загадочной героини, и чаще других называются Девушка-белка, Мисс Америка, Женщина-Халк и Камала Хан, хотя последнюю Marvel скорее прибережёт для собственного потокового сервиса.

Выйдет сериал не раньше конца 2020 — начала 2021 года.

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Агенты Щ.И.Т.
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