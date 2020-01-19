 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Disney готовит «Сокровище нации 3» Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера Терри Гиллиам назвал движение #MeToo охотой на ведьм Авторы хотели разделить «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» на две части «Союз спасения» — хорошо ли вы знаете историю?
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Звезда «Игры престолов» может составить компанию Генри Кавиллу в «Ведьмаке»

Везучий сукин сын Кристофер Хивью, исполнитель роли Тормунда из «Игры престолов», имеет все шансы перекочевать из одного эпика прямиком в «Ведьмака». Пока всё на уровне слухов, однако режиссёр Стивен Серджик («Академия Амбрелла», «Сорвиголова»), не так давно замеченный при поисках локаций для второго сезона, кажется весьма надёжным источником.

Разместив в своём инстаграме фото и отметив в подписи Генри Кавилла, Аню Чалотру и, собственно, Хивью, он спровоцировал настолько нешуточный ажиотаж среди фанатов сериала, что пост позднее пришлось удалить. После чего портал Redanian Intelligence провёл собственное расследование, выяснив, что актёр имел неосторожность подписаться сразу на несколько аккаунтов сериала, а его агент связан с командой «Ведьмака» по кастингу. Стоит отметить, что ранее этот же источник успешно предугадал появление в проекте Эммы Эпплтон.

Многие тут же предположили, что Хивью может достаться роль Нивеллена, полумедведя-полульва из рассказа «Крупица истины», который, как сообщалось ранее, будет использован во втором сезоне сериала. К слову, работа над продолжением, со слов самого Кавилла, уже стартовала, однако премьера новых эпизодов случится не раньше следующего года.

5 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериалы Netflix лишился идеального Ведьмака из-за забывчивости Михала Жебровского
 
Сериалы Звезда «Игры престолов» может составить компанию Генри Кавиллу в «Ведьмаке»

Тоже интересно

 
Кино Кристиана Бэйла активно зовут в «Звёздные войны»
 
Четвёртая серия седьмого сезона «Игры престолов» утекла в сеть
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Гоголь. Начало»
 
Кино «Вторжение» — постер-перевёртыш фантастического эпика от Фёдора Бондарчука
 
Кино Первый кадр из фильма «Богемная рапсодия»
 
Кино Вот почему Росомаха Хью Джекмана отсутствует в фильме «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00Ноль кадров в секунду – прямая трансляция юбилея
 
СкороТелеовощи (видео)

Выйдут в январе

20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 ПтЕВА (аудио)
24 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
25 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
29ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Телеовощи – 322: Помянем Гуся
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
14ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru