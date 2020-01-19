Звезда «Игры престолов» может составить компанию Генри Кавиллу в «Ведьмаке»

Везучий сукин сын Кристофер Хивью, исполнитель роли Тормунда из «Игры престолов», имеет все шансы перекочевать из одного эпика прямиком в «Ведьмака». Пока всё на уровне слухов, однако режиссёр Стивен Серджик («Академия Амбрелла», «Сорвиголова»), не так давно замеченный при поисках локаций для второго сезона, кажется весьма надёжным источником.

Разместив в своём инстаграме фото и отметив в подписи Генри Кавилла, Аню Чалотру и, собственно, Хивью, он спровоцировал настолько нешуточный ажиотаж среди фанатов сериала, что пост позднее пришлось удалить. После чего портал Redanian Intelligence провёл собственное расследование, выяснив, что актёр имел неосторожность подписаться сразу на несколько аккаунтов сериала, а его агент связан с командой «Ведьмака» по кастингу. Стоит отметить, что ранее этот же источник успешно предугадал появление в проекте Эммы Эпплтон.

Многие тут же предположили, что Хивью может достаться роль Нивеллена, полумедведя-полульва из рассказа «Крупица истины», который, как сообщалось ранее, будет использован во втором сезоне сериала. К слову, работа над продолжением, со слов самого Кавилла, уже стартовала, однако премьера новых эпизодов случится не раньше следующего года.