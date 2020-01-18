Hulu объявил дату выхода сатирической комедии с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

И снова о Екатерине II. На этот раз в юмористическом ключе. Потоковый сервис Hulu определился с датой выхода сатирической комедии «Великая» с Эль Фаннинг («Малефисента») в титульной роли. Премьера состоится 15 мая.

В отличие от костюмированной драмы HBO с Хелен Миррен этот сериал расскажет о бурной молодости Екатерины II (Фаннинг), а также раскроет детали её крайне непростых супружеских отношений с непутёвым императором Петром III (Холт).

Hulu описывает сериал как антиисторическую зарисовку на стыке жанров, повествующую о безумно забавной хронике прихода к власти Екатерины, ничего общего с Екатериной Великой не имеющей.

В сериале также снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала числится Тони Макнамара («Фаворитка»).