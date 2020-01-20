«Удивительные истории» — первый кадр и подробности сериала Стивена Спилберга для Apple TV+

Ремейк всеми любимого научно-фантастического сериала 80-х от Стивена Спилберга «Удивительные истории», наконец, обзавёлся первым официальным кадром и кое-какими подробностями. Так, создатели обещают, что каждый эпизод антологии перенесёт зрителей в мир чудес с помощью лучших в мире киноделов.

И команда, действительно, подобралась что надо: сам Спилберг выступит исполнительным продюсером проекта, а ответственные за «Остаться в живых» Адам Хоровиц и Эдвард Китсис взвалят на себя бремя шоураннерства. В числе режиссёров — Крис Лонг («Американцы», «Менталист»), Марк Майлод («Игра престолов», «Наследники»), Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул»), Майкл Диннер («Подлый Пит», «Невероятное»), Сильвен Уайт («Новичок») и Тодд Холланд («На старт!»).

Роли исполняют Виктория Педретти, Джош Холлоуэй, Саша Александр, Роберт Форстер, Дилан О'Брайен, Керри Бише, Эдвард Бёрнс, Кайл Борнхеймер и другие.

Премьера на Apple TV+ случится уже 6 марта.