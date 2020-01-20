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«Игра престолов», «Дрянь» и остальные победители SAG Awards 2020

Наградной сезон продолжается. Американская Гильдия киноактёров на состоявшейся вчера торжественной церемонии SAG Awards вручила собственные награды наиболее отличившимся представителям сериального мира. Особых сюрпризов церемония не преподнесла. В области комедии награды между собой разделили «Дрянь» и «Удивительная миссис Мейзел», за лучшее актёрское исполнение в мини-сериале статуэтки достались музыкальной драме «Фосс/Вердон».

Пожалуй, исключением стали награды в драме: приз за лучшую женскую роль получила Дженнифер Энистон, а за мужскую — Питер Динклэйдж.

Полный список лауреатов выглядит так:

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
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