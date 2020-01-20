«Игра престолов», «Дрянь» и остальные победители SAG Awards 2020

Наградной сезон продолжается. Американская Гильдия киноактёров на состоявшейся вчера торжественной церемонии SAG Awards вручила собственные награды наиболее отличившимся представителям сериального мира. Особых сюрпризов церемония не преподнесла. В области комедии награды между собой разделили «Дрянь» и «Удивительная миссис Мейзел», за лучшее актёрское исполнение в мини-сериале статуэтки достались музыкальной драме «Фосс/Вердон».
Пожалуй, исключением стали награды в драме: приз за лучшую женскую роль получила Дженнифер Энистон, а за мужскую — Питер Динклэйдж.
Полный список лауреатов выглядит так:
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Сэм Рокуэлл, «Фосс/Вердон»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Тони Шалуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
- «Корона», Netflix
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
- «Удивительная миссис Мейзел», Amazon
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
- «Игра престолов», HBO