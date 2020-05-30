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Первоисточник: www.bloomberg.com Прямая ссылка на новость:
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Невразумительный старт HBO Max — в 44 раза меньше скачиваний, чем у Disney+

Казалось бы, с такой неприлично богатой фильмотекой, проблем у HBO Max, свеженького стримингового сервиса WarnerMedia, быть не должно. Тут вам и «Игра престолов», и «Друзья», и «Теория большого взрыва», и, в конце концов, все фильмы киновселенной DC. Но цифры SensorTower Inc. говорят об обратном. За первые сутки после запуска мобильное приложение видеосервиса скачали лишь 90 тысяч человек — это, страшно сказать, в 44 раза меньше, чем у Disney+ (4 млн за день) и даже в три раза меньше, чем у неудачника Quibi.

Разумеется, мобильное приложение — лишь один из способов подключения к сервису, а потому не отражает всей полноты картины. Но звоночек как будто бы тревожный — правда, не для WarnerMedia. Исполнительный директор компании Джейсон Килар, бывший глава Hulu, заявил, что приведённые цифры не точны (хоть и не предоставил других), и вообще у них есть план:

Это во многих смыслах уникальная платформа, включая способ распространения. Я уже видел всё это раньше и невероятно счастлив начинать этот путь, привлекая зрителей по всему миру не имеющими себе равных шоу и богатейшей фильмотекой.

 
Джейсон Килар, оптимист

Тем не менее, как отмечает издание Bloomberg и подсказывает здравый смысл, есть вероятность, что стоимость месячной подписки в $ 15 показалась зрителям чрезмерно высокой. Да, она такая же, как у HBO Now, но к Disney+ можно приобщиться всего за $ 7 в месяц, а Apple TV+, Peacock и Quibi обойдётся и того дешевле — всего за $ 5.

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