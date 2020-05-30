Телеовощи. Выпуск 342: По заказу новосибирского метрополитена

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:31 —
|Новости
|27:20 —
|«Личная жизнь» (Love Life) — 1x01—03
|34:53 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x01
|45:12 —
|«Великая» — 1x01
|50:31 —
|«Миллиарды» — 5x04
|59:46 —
|«Рик и Морти» — 4x09
|01:08:05 —
|«Харли Квинн» — 2x08
|01:18:16 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x21 (впечатления Михаила)
|01:23:39 —
|«Звездные войны: Войны клонов» (впечатления Юрия и Льва)
|01:49:30 —
|«Лексс» — 4x09 (впечатления Юрия и Льва)
|02:02:50 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ North and South, Part 2 (впечатления Льва)
|02:18:34 —
|«Вавилон 5» — 2x22 (финал сезона, впечатления Юрия)
|02:27:51 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Защищая Джейкоба» — 1x07
|04:25 —
|«Сквозь снег» — 1x02
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